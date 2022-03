“Te la faccio pagare” GF Vip | Delia Duran e Antonio Medugno | Alex Belli ha visto tutto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dentro la casa del GF Vip sale la temperatura, a meno di due settimane dalla fine del reality cadono le ultime maschere. Protagonista di queste ultime ore è. La modella venezuelana è stata molto vicina acon il quale non ha nascoso il feeling salvo poi spiegare agli altri coinquilini. “Adesso è finito quel feeling bello. Ti ricordi quando avevo preso quella posizione che volevo proprio lasciarlo definitivamente? Il feeling conc’era, però al di là degli scherzi in confessionale, anche lì era un gioco”. “Era uno scherzo nei tuoi confronti, non era una vendetta per. Ti capisco, in quel momento era più che altro perchè volevo sdrammatizzare, lui l’ha percepito male e io gli ho detto guarda che stiamo scherzando”. ...

Advertising

Veronic43064622 : RT @Fabiola63445821: 'Adesso comincio a giocare' 'Adesso comincio a vendicarmi' 'Adesso gliela faccio pagare ' 'Adesso arriva il bello' Ade… - h3avysoulx : RT @Fabiola63445821: 'Adesso comincio a giocare' 'Adesso comincio a vendicarmi' 'Adesso gliela faccio pagare ' 'Adesso arriva il bello' Ade… - namelessb1tch : RT @Fabiola63445821: 'Adesso comincio a giocare' 'Adesso comincio a vendicarmi' 'Adesso gliela faccio pagare ' 'Adesso arriva il bello' Ade… - gabriel42816101 : RT @Fabiola63445821: 'Adesso comincio a giocare' 'Adesso comincio a vendicarmi' 'Adesso gliela faccio pagare ' 'Adesso arriva il bello' Ade… - sanacore_ : @valerialm26 @tatonissimo Se vuoi puoi pagare pure tu. Faccio tipo asta. -

Ultime Notizie dalla rete : faccio pagare

Corriere

... appena io me la pulisco (la ferita, ndr )la foto, tivedere quello che esce', ma ... Tu lo capisci che le devol'intervento e mi viene a costare un casino di soldi oppure vi sembra ...Vado in campo per la mia nazione eil massimo usando le mie risorse per invitare le persone ... come tutti i tennisti russi, si trova aindividualmente per decisioni del suo governo sulle ...Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, problemi seri anche per Florian che verrà a sapere di essere malato ...Ma vediamo tutti i dettagli e tutte le novità. PayPal: 10? di addebito se non usi il conto per più di 12 mesi Dunque a partire dal prossimo 6 maggio 2022 , PayPal modificherà alcune delle proprie cond ...