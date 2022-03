“Sto prendendo troppo peso?” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo perché sono alla 18esima settimana e ho preso 5 kg. Partivo da 50 kg per 1,65 di altezza. Nel primo trimestre ho preso 1,5 kg, ma nelle ultime 4/5 settimane ho accumulato ben 3,5 kg. Mi devo preoccupare? È il caso che mi rivolga a un esperto? Ringrazio in anticipo. Cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo perché sono alla 18esima settimana e ho preso 5 kg. Partivo da 50 kg per 1,65 di altezza. Nel primo trimestre ho preso 1,5 kg, ma nelle ultime 4/5 settimane ho accumulato ben 3,5 kg. Mi devo preoccupare? È il caso che mi rivolga a un esperto? Ringrazio in anticipo. Cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

