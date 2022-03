Sette bambini ucraini malati oncologici in arrivo al Regina Margherita di Torino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sette bambini ucraini che necessitano di cure oncologiche provenienti dagli ospedale di Kiev verranno accolti nelle prossimi giorni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. “I piccoli pazienti a causa della guerra in corso non posso più ricevere le cure necessarie a Kiev – ha spiegato Cirio – I bambini saranno accompagnati da tre fratellini e dai genitori e andremmo a prenderli tra sabato e domenica al confine tra l’Ucraina e la Moldavia”. “A prelevarli – aggiunge il presidente – un mezzo speciale offerto dall’associazione di categoria di trasporto pubblico con a bordo un equipe medica”. “Questo è un bel esempio di solidarietà che dalle parole passa ai fatti”, conclude ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 marzo 2022)bambini ucraini che necessitano di cure oncologiche provenienti dagli ospedale di Kiev verranno accolti nelle prossimi giorni all’ospedale infantiledi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. “I piccoli pazienti a causa della guerra in corso non posso più ricevere le cure necessarie a Kiev – ha spiegato Cirio – I bambini saranno accompagnati da tre fratellini e dai genitori e andremmo a prenderli tra sabato e domenica al confine tra l’Ucraina e la Moldavia”. “A prelevarli – aggiunge il presidente – un mezzo speciale offerto dall’associazione di categoria di trasporto pubblico con a bordo un equipe medica”. “Questo è un bel esempio di solidarietà che dalle parole passa ai fatti”, conclude ...

