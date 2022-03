Salto con gli sci, Lillehammer 2022: Sara Takanashi vince gara-1, riscatto dopo le Olimpiadi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sara Takanashi firma la sua vittoria numero 62 a livello di Coppa del Mondo nel Salto con gli sci. La giapponese, 25 anni, fa sua gara-1 di Lillehammer, in Norvegia, e dal trampolino HS140 ottiene il secondo successo stagionale, il settimo da queste parti. Ottima velocità, la distanza è quella dei tempi migliori, i giudici la premiano: dopo la delusione alle Olimpiadi, in cui per due volte ha ottenuto un quarto posto, lei che veniva data come sicuramente sul podio, dal trampolino grande del paese dei fiordi può scrivere un altro capitolo vincente dal titolo “riscatto”. Alle sue spalle c’è la slovena Nika Kriznar, che in particolare ha faticato nel primo Salto non riuscendo a recuperare nel secondo eseguito benissimo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022)firma la sua vittoria numero 62 a livello di Coppa del Mondo nelcon gli sci. La giapponese, 25 anni, fa sua-1 di, in Norvegia, e dal trampolino HS140 ottiene il secondo successo stagionale, il settimo da queste parti. Ottima velocità, la distanza è quella dei tempi migliori, i giudici la premiano:la delusione alle, in cui per due volte ha ottenuto un quarto posto, lei che veniva data come sicuramente sul podio, dal trampolino grande del paese dei fiordi può scrivere un altro capitolonte dal titolo “”. Alle sue spalle c’è la slovena Nika Kriznar, che in particolare ha faticato nel primonon riuscendo a recuperare nel secondo eseguito benissimo. ...

Advertising

sportface2016 : #Salto con gli #sci, Sara #Takanashi si impone a #Lillehammer - PippoMM1 : @dello__98 Io non conosco Lazetic, ma seguo costantemente la nostra primavera! Un buon profilo, ottimo finalizzator… - claugrou : @Napalm51 Complimenti. Fai un salto ad Amatrice a dire quanto sei simpatico e arguto. Vedrai che sarai accolto con… - nonsonpago1 : RT @angeloSica1965: #Salvini sta valutando di andare in Ucraina poi farà un salto in Nigeria per trattare con Boko Haram #blob - fuoridimex : @expertshy secondo me è vivo+ per forza hanno tolto quell’attore, con il salto temporale non può rimanere lui -