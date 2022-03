Ruby ter | spuntano le donazioni di Berlusconi a Torregiani | Columbro e all’infermiera di mamma Rosa

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In undici anni Silvioha fatto, bonifici e regali per 18,5 milioni di euro: la rivelazione emerge nel processoter con beneficiari ignoti finora. Tra chi ha beneficiato della generosità del leader di Forza Italia ci sono anche il presentatore Marco(colpito da un’improvvisa malattia) che riceve un milione o Alberto(figlio del gioielliere ucciso dai terroristi rossi e rimasto paralizzato nell’agguato) che ha ricevuto un bonifico da 30mila euro”. LEGGI ANCHE Albertoporta al congresso di FdI la ferita del caso Battisti: «L'Italia si è fatta umiliare» Cesare Battisti, «glaciale, amorale e menefreghista»: parola di AlbertoInsmma, i circa 4,1 milioni alle imputate del processo ...

Advertising

repubblica : Ruby Ter, la cantante Cristina Ravot: 'Silvio Berlusconi mi regalò una casa da 1,7 milioni e mi faceva bonifici ogn… - fattoquotidiano : B. 2 volte ko. Negata la revisione del processo Mediaset: “Nessuna nuova prova” La Ravot al Ruby ter: “Mi donò una… - fattoquotidiano : Ruby Ter, la difesa chiama a deporre la cantante Cristina Ravot: “Berlusconi acquistò per me una casa da 1,7 milion… - il_piccolo : Processo Ruby ter, l’analisi dei conti di Berlusconi: 3 milioni all’infermiera che curò la madre - messveneto : Processo Ruby ter, l’analisi dei conti di Berlusconi: 3 milioni all’infermiera che curò la madre: Tabelle e grafici… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter

... stando alle analisi effettuate dal consulente della difesa dell'ex presidente del Consiglio, il professore e commercialista Andrea Perini , sentito oggi come teste nel processo sul caso. ...... le parole del consulente dell'ex premier In undici anni Silvio Berlusconi ha fatto bonifici e regali per 18,5 milioni di euro, di cui circa 4,1 milioni alle imputate del processo, 8 ...Tre milioni di euro versati da Silvio Berlusconi nel 2008 all'infermiera che si prese cura della madre dell'ex premier, morta a febbraio di quell'anno. E' questa la cifra più alta bonificata ad una pe ...Tre milioni di euro versati da Silvio Berlusconi nel 2008 all’infermiera che si prese cura della madre, è questa la cifra più alta bonificata ad una persona da uno dei conti del Cavaliere. In aula, il ...