Ruby ter, "da Berlusconi 18,5 milioni in regali e bonifici in 11 anni" (Di mercoledì 2 marzo 2022) In undici anni Silvio Berlusconi ha fatto bonifici e regali per 18,5 milioni di euro, di cui circa 4,1 milioni alle imputate del processo Ruby ter, 8 milioni ad altre persone e quasi 5,5 milioni a enti politici, fondazioni o associazione. E' quanto emerge dalla testimonianza di Andrea Perini, professore di diritto penale e consulente dell'ex premier imputato a Milano nel processo Ruby ter insieme ad altre 28 persone, accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. L'esperto, già consulente tecnico in altri processi con al centro il leader di Forza Italia, ha analizzato i conti bancari di Berlusconi dal gennaio 2006 al dicembre 2016, elencando i singoli ...

