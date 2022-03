Roma, Mourinho non perdona: la punizione a Felix per la notte brava (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non è piaciuto per niente il comportamento di Felix Afena-Gyan a Josè Mourinho. L’attaccante classe 2003 ha trascorso una nottata intera in discoteca, rientrando a casa solamente all’alba. Questo atteggiamento non è andato giù allo Special One, che ha deciso di punire il giovane ghanese rispedendolo in Primavera. Afena-Gyan Roma MourinhoFelix si trovava stabilmente in prima squadra ormai da ottobre e per la prima volta ieri il giocatore non si è allenato con i compagni senior, trovandosi costretto a tornare nel gruppo della Primavera. Non si sa quando l’attaccante potrà tornare a Trigoria, ma il messaggio di Mourinho è chiaro: le bravate non sono ammesse. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non è piaciuto per niente il comportamento diAfena-Gyan a Josè. L’attaccante classe 2003 ha trascorso una nottata intera in discoteca, rientrando a casa solamente all’alba. Questo atteggiamento non è andato giù allo Special One, che ha deciso di punire il giovane ghanese rispedendolo in Primavera. Afena-Gyansi trovava stabilmente in prima squadra ormai da ottobre e per la prima volta ieri il giocatore non si è allenato con i compagni senior, trovandosi costretto a tornare nel gruppo della Primavera. Non si sa quando l’attaccante potrà tornare a Trigoria, ma il messaggio diè chiaro: lete non sono ammesse.

