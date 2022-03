Prysmian: commessa da 1,2 mld per interconnessione Regno Unito - Germania (Di mercoledì 2 marzo 2022) Prysmian si è aggiudicato una commessa del valore di circa 1,2 miliardi di euro assegnata da NeuConnect Britain e NeuConnect Deutschland per la progettazione, produzione, installazione, test e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022)si è aggiudicato unadel valore di circa 1,2 miliardi di euro assegnata da NeuConnect Britain e NeuConnect Deutschland per la progettazione, produzione, installazione, test e ...

Ultime Notizie dalla rete : Prysmian commessa Prysmian: commessa da 1,2 mld per interconnessione Regno Unito - Germania Prysmian si è aggiudicato una commessa del valore di circa 1,2 miliardi di euro assegnata da NeuConnect Britain e NeuConnect Deutschland per la progettazione, produzione, installazione, test e ...

