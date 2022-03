Non si scherza con i popoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'impegno per un'adesione dell'Ucraina all'Europa è preso, sancito da una risoluzione del Parlamento di Strasburgo approvata quasi all'unanimità che impegna le istituzioni europee ad avviare la procedura Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'impegno per un'adesione dell'Ucraina all'Europa è preso, sancito da una risoluzione del Parlamento di Strasburgo approvata quasi all'unanimità che impegna le istituzioni europee ad avviare la procedura

Ultime Notizie dalla rete : Non scherza Caro bollette, Valsecchi (Appello): 'Bisogna abbattere i costi fissi' Adesso non si scherza più la situazione sarà destinata a peggiorare se non si corre ai ripari ad esempio iniziando ad abbattere le spese fisse in bolletta. È anacronistico oggi continuare a pagare un ...

Il brusco risveglio dai sogni dell' Occidente Ci siamo resi conti che il carbone è cattivo, ma che anche Putin non scherza. Non che le cose andassero meglio con gli autocrati di mezzo mondo che forniscono combustibili fossili, da Africa e Medio ...

