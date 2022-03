Matthew McConaughey spiega perché ora è meno calvo: "Nessun trapianto di capelli, uso un unguento topico" (Di mercoledì 2 marzo 2022) I capelli di Matthew McConaughey sono miracolosamente tornati dopo che l'attore ha iniziato a perderli negli anni novanta, ma il merito non è di un trapianto, bensì di un unguento topico. Matthew McConaughey ha recentemente spiegato perché ha più capelli ora rispetto a un paio di decenni fa: l'attore sostiene di essere meno calvo grazie ad un unguento segreto e di non essersi sottoposto a Nessun trapianto di capelli, anche se un medico statunitense afferma di aver eseguito la procedura sulla star hollywoodiana. Nel suo libro di memorie Greenlights, McConaughey afferma che il suo segreto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022) Idisono miracolosamente tornati dopo che l'attore ha iniziato a perderli negli anni novanta, ma il merito non è di un, bensì di unha recentementetoha piùora rispetto a un paio di decenni fa: l'attore sostiene di esseregrazie ad unsegreto e di non essersi sottoposto adi, anche se un medico statunitense afferma di aver eseguito la procedura sulla star hollywoodiana. Nel suo libro di memorie Greenlights,afferma che il suo segreto ...

