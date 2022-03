Lei riesce a renderlo... "so chic". (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il royal look 2022 guarda le foto Il trench è il capo perfetto per affrontare le stagioni meno fredde, da sempre protagonista dell’armadio delle donne. Pratico, elegante, versatile, è un capo evergreen che, però, si rinnova di stagione in stagione. Lo sa bene Rania di Giordania, 51 anni. In visita al Twelve Degrees Design Studio di Amman ne ha indossato un esemplare beige molto particolare: asimmetrico e a forma di tight di Alexander McQueen. Assolutamente strepitoso, che la regina ha abbinato a un total look bianco tra cui spiccano un paio di originali ankle boots Gianvito Rossi bianchi. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il royal look 2022 guarda le foto Il trench è il capo perfetto per affrontare le stagioni meno fredde, da sempre protagonista dell’armadio delle donne. Pratico, elegante, versatile, è un capo evergreen che, però, si rinnova di stagione in stagione. Lo sa bene Rania di Giordania, 51 anni. In visita al Twelve Degrees Design Studio di Amman ne ha indossato un esemplare beige molto particolare: asimmetrico e a forma di tight di Alexander McQueen. Assolutamente strepitoso, che la regina ha abbinato a un total look bianco tra cui spiccano un paio di originali ankle boots Gianvito Rossi bianchi. ...

Advertising

m4ssimiliano_86 : @luigidimaio @Pontifex_it Il Papa sta facendo i suoi sforzi in silenzio, mentre lei va in TV e si perde in confront… - AnNa85803862 : Per me lei balla per provocare me… E LE RIESCE BENE MALEDETTAAA #jeru - CiroReturn2 : @IamoRs @VaLrOs79 @Agenzia_Ansa Non c'entra essere in regola o meno. C'entra il controllo su ciò che puoi o non puo… - Lindignato1 : @Patriota_ITA_ @AnnaRitaFaella Mi scusi e', COME mai la Russia a Lei tanto cara non e' riuscita a frenare il Croll… - beffi04 : @asfaltofresco Ma scusatemi, avvolte a me Jessica piace e l’ho anche difesa quando ho pensato fosse il caso, ma lei… -