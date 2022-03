La Pupa e il Secchione Show | ecco i concorrenti vip e la giuria

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lae ilPrende forma il cast de Lae ildi Barbara D’Urso, al via su Italia 1 martedì 15 marzo. Ci saranno pupe e pupi, secchioni e, personaggi famosi ma anche sconosciuti, che vivranno in una villa da sogno. E poi la, che torna protagonista nella quinta edizione del programma. Un nuovo promo svela i primivip ufficiali: ci saranno Flavia Vento, il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, l’ex corteggiatore e tentatore Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Paola Caruso. A giudicare le coppie de Lae il, fa sapere la D’Urso, sarà “unaagguerritissima“, che animerà le ...

Oltre a lui, sempre nel cast dei secchioni, ci sarà Aristide Malnati . L'egittologo amico di Alfonso Signorini già visto in azione sia a L'Isola dei Famosi che al Grande Fratello Vip . Un altro nome ...Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo e Paola Caruso . Sono alcuni dei concorrenti 'vip' della nuova edizione de 'Lae ilShow' in onda dal prossimo 15 marzo in prima serata su Italia 1. A svelare i nomi del cast è stata Barbara d'Urso a 'Pomeriggio Cinque' . La Pupa e il Secchione Show 2022: confermati i nostri scoop sulla partecipazione di Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Mila Suarez.