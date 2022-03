La Nato smentisce la no fly zone, ma la tensione è altissima (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre riappare la foglia di fico dei colloqui tra Russia e Ucraina, nel giro di poche ore la tensione si è ulteriormente alzata con l’ipotesi di una no fly zone che sarebbe tra le valutazioni della Nato mentre il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha chiaramente detto che “una Terza guerra mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”. Oltre a essere una minaccia, quelle parole confermano che Vladimir Putin non ha intenzione di fermarsi. La tensione è tale che fonti dell’Alleanza riportate dall’Ansa hanno smentito che aerei Nato saranno nello spazio dell’Ucraina, oltre a non mandare forze di terra. La posizione dunque resta quella precisata dal segretario generale, Jens Stoltenberg, la sera del 1° marzo. L’ipotesi di una no fly zone sull’Ucraina, negata dai ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre riappare la foglia di fico dei colloqui tra Russia e Ucraina, nel giro di poche ore lasi è ulteriormente alzata con l’ipotesi di una no flyche sarebbe tra le valutazioni dellamentre il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha chiaramente detto che “una Terza guerra mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”. Oltre a essere una minaccia, quelle parole confermano che Vladimir Putin non ha intenzione di fermarsi. Laè tale che fonti dell’Alleanza riportate dall’Ansa hanno smentito che aereisaranno nello spazio dell’Ucraina, oltre a non mandare forze di terra. La posizione dunque resta quella precisata dal segretario generale, Jens Stoltenberg, la sera del 1° marzo. L’ipotesi di una no flysull’Ucraina, negata dai ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @valy_s: La #NATO smentisce il min. Esteri ucraino #Kaleba in merito alla #noflyzone: “il Patto Atlantico è a fianco dell’Ucraina ma non… - diStasioStefano : RT @valy_s: La #NATO smentisce il min. Esteri ucraino #Kaleba in merito alla #noflyzone: “il Patto Atlantico è a fianco dell’Ucraina ma non… - MenegazziMarina : RT @valy_s: La #NATO smentisce il min. Esteri ucraino #Kaleba in merito alla #noflyzone: “il Patto Atlantico è a fianco dell’Ucraina ma non… - marino29b : RT @valy_s: La #NATO smentisce il min. Esteri ucraino #Kaleba in merito alla #noflyzone: “il Patto Atlantico è a fianco dell’Ucraina ma non… - Alberto93383706 : RT @valy_s: La #NATO smentisce il min. Esteri ucraino #Kaleba in merito alla #noflyzone: “il Patto Atlantico è a fianco dell’Ucraina ma non… -