Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – L’Istituto nazionale di previdenza sociale è sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell’Invalidità civile, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario. La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca. Con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 l’INPS comunica le nuove modalità operative di revisione delle prestazioni assistenziali collegate all’Invalidità civile. Il nuovo iter ha l’obiettivo di rendere il procedimento più celere e meno gravoso per gli interessati. Gli interessati potranno allegare la propria ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – L’Istituto nazionale di previdenza sociale è sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell’, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario. La mancata presentazione alladicomporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca. Con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 l’INPS comunica le nuove modalità operative didelle prestazioni assistenziali collegate all’. Il nuovo iter ha l’obiettivo di rendere il procedimento più celere e meno gravoso per gli interessati. Gli interessati potranno allegare la propria ...

Advertising

Lopinionista : Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione - zazoomblog : Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione - #Invalidità #civile: #nuova #procedura… - zazoomblog : Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione - #Invalidità #civile: #nuova #procedura - 7grammilavoro : @INPS_it: le nuove modalità operative semplificate utili alla revisione delle prestazioni assistenziali collegate a… - orizzontescuola : Invalidità civile, nuove modalità per la visita di revisione. Messaggio Inps -