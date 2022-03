«Impossible is Nothing» di Adidas impegna la moda anche nel sociale e nei parchi cittadini

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 marzo 2022)Originals, brand di lifestyle istituito nel 2001 sul dna degli archivi storici di, sia unirein una serie di campagne e azioni concrete per creare un cambiamento reale sotto lo slogan «Is» (Niente è impossibile, ndr). Il leader internazionale nello sport fashion e nello sviluppo di calzature e uniformi degli atleti di tutto il mondo, ha dato il via a un altro capitolo dedicato alle donne, con tre testimonial operative sul campo, Ellie Goldstein, Taqwa Bint Ali e Naomi Otsu. Sostenute e sostenitrici della campagna di, le tre ragazze hanno il compito di diventare fonte di ispirazione nell’abbattere le barriere, nello sport e in altri settori, con le loro storie autentiche e personalità ...