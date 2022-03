Il Sud-Est Milano si mobilita e si stringe attorno al popolo ucraino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Organizzati eventi e presidi contro la guerra in Ucraina, per esprimere vicinanza e solidarietà anche alle varie Comunità ucraine residenti sul territorio. Intanto sono già partite raccolte solidali a beneficio della popolazione. Città Metropolitana si sta organizzando per accogliere i profughi in fuga dalle bombe Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 2 marzo 2022) Organizzati eventi e presidi contro la guerra in Ucraina, per esprimere vicinanza e solidarietà anche alle varie Comunità ucraine residenti sul territorio. Intanto sono già partite raccolte solidali a beneficio della popolazione. Città Metropolitana si sta organizzando per accogliere i profughi in fuga dalle bombe

Ultime Notizie dalla rete : Sud Est Bombe su Kharkiv - gli aggiornamenti del 2 marzo 2022 11.30 - La Russia ha comunicato all'Agenzia atomica Iaea che le proprie truppe hanno preso il controllo del territorio circostante la centrale nucleare di Zaporizhzhya (nel sud - est dell'Ucraina). ...

Dalla neve al sole di primavera ma c'è un ciclone in agguato ... un ciclone mediterraneo sull'Algeria in spostamento verso est potrebbe provocare severo maltempo soprattutto al Sud con fenomeni anche intensi nella giornata di sabato e in parte anche in quella di ...

Meteo GENOVA: oggi poco nuvoloso, Giovedì 3 cielo coperto, Venerdì 4 poco nuvoloso iLMeteo.it Il Sud-Est Milano si mobilita e si stringe attorno al popolo ucraino Il Sud-Est Milano si mobilita, organizzando presidi e manifestazioni per esprimere vicinanza non solo al popolo ucraino, vittima di una feroce guerra insensata, ma anche alle varie Comunità ucraine ...

Rapine a passanti, 8 minori arrestati Una presunta banda di ragazzini che imperversava nella zona Sud-Est di Milano con intimidazioni, aggressioni e rapine a passanti, è stata individuata dai carabinieri che hanno arrestato 8 minorenni es ...

