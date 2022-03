“Ho pianto tanto, un dolore troppo forte”. Mara Venier, momento difficile: “È stata durissima” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davvero commovente e per certi versi drammatica la confessione di Mara Venier, che ha tirato fuori uno degli aspetti più intimi della sua vita. Ha avuto la forza di parlarne pubblicamente e in particolare con il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Un’intervista molto intensa, nella quale ha spiegato di essere riuscita a compiere un gesto che fino a poco tempo fa non era in grado di sostenere emotivamente. Ma inevitabilmente tutto questo le ha provocato lacrime e un dolore quasi indescrivibile a parole. Alcuni giorni fa invece è uscita fuori un’indiscrezione non piacevole su Mara Venier. Lei ha reso noto il suo desiderio di dedicare una parte di “Domenica In” proprio a Lamberto Sposini, in occasione del compleanno di lui. Ciò non è stato apprezzato soprattutto dalla figlia Matilde. Che avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davvero commovente e per certi versi drammatica la confessione di, che ha tirato fuori uno degli aspetti più intimi della sua vita. Ha avuto la forza di parlarne pubblicamente e in particolare con il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Un’intervista molto intensa, nella quale ha spiegato di essere riuscita a compiere un gesto che fino a poco tempo fa non era in grado di sostenere emotivamente. Ma inevitabilmente tutto questo le ha provocato lacrime e unquasi indescrivibile a parole. Alcuni giorni fa invece è uscita fuori un’indiscrezione non piacevole su. Lei ha reso noto il suo desiderio di dedicare una parte di “Domenica In” proprio a Lamberto Sposini, in occasione del compleanno di lui. Ciò non è stato apprezzato soprattutto dalla figlia Matilde. Che avrebbe ...

