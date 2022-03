Guerra Ucraina, i razzi russi colpiscono l'Università di Kharkiv VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Kharkiv , i razzi russi hanno colpito gli edifici del Dipartimento di Sociologia dell’Universita Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina. Almeno tre persone sono rimaste ferite, il numero... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) A, ihanno colpito gli edifici del Dipartimento di Sociologia dell’Universita Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell’. Almeno tre persone sono rimaste ferite, il numero...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - AngelicaRomanin : RT @boni_castellane: Ma uno che il lunedì pensa 'mi faccio 5 dosi per evitare il long covid e tutte le restrizioni sono giuste' e il gioved… - Alfa_Phi : @Agenzia_Ansa Riforniamo di armi l'Ucraina, pensiamo di istituire una no-fly zone, poi se dici che questa guerra la… -