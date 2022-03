Gf Vip 6 | Nathaly Caldonazzo tuona | “Denuncerò Alessandro Basciano!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare die delle discusse frasi che avrebbe pronunciato durante la sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Lei stessa si era mostrata molto preoccupata delle conseguenze che quelle parole avrebbero potuto scatenare, senza però mai svelarne il contenuto. La showgirl si è quindi resa conto della gravità, tanto da aver ammesso che le sarebbero costate la squalifica. Inizialmente, durante la diretta di giovedì non era stato menzionato l’argomento. Ma è stata Sophie Codegoni in sede di nomination, durante il corso della puntata, a toccare il tasto dolente per la showgirl. La questione è stata ripresa durante l’ultima puntata del reality andata in onda questo lunedì 28 febbraio. Il padrone di Casa, Alfonso Signorini, aveva comunicato ai Vipponi e al pubblico a casa di non ...