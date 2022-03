(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina sta sconvolgendo il mondo in generale e, a cascata, anche lo sport. Non è esente da questo tumulto anche la Formula Uno, che vede tra le proprie fila il pilota russo, al secondo anno nel team Haas. Per il moscovita la giornata odierna, quella nella quale spegne le 23 candeline, non porta affatto buone notizie, dato che gli strascichi di quanto accade in Ucraina lo andranno a colpire da vicino. Al momento non è ancora in dubbio la sua permanenza nel Circus, ma alcune Nazioni si stanno muovendo in maniera autonoma. LaAutomobilistica, infatti, ha deciso dire a qualsiasi pilota russo o bielorusso di correre sul suo suolo. Il comunicato è stato emesso in giornata e, di conseguenza,...

Advertising

OA_Sport : #F1, la Federazione Britannica vieta a Nikita #Mazepin di prendere parte al GP di Silverstone -

Ultime Notizie dalla rete : Federazione Britannica

Nikita Mazepin non sarà al via del Gp di Gran Bretagna, in programma il prossimo 3 luglio sul circuito di Silverstone. Lo ha deciso oggi Motorsport UK, lache ha deciso di vietare ai piloti russi e bielorussi qualsiasi gara nel proprio territorio. "L'intera comunità di Motorsport UK condanna gli atti di guerra della Russia e della ...Nikita Mazepin non sarà al via del Gp di Gran Bretagna , in programma il prossimo 3 luglio sul circuito di Silverstone . Lo ha deciso oggi Motorsport UK , lache ha deciso di vietare ai piloti russi e bielorussi qualsiasi gara nel proprio territorio. Il futuro di Mazepin, pilota russo della Haas , è in bilico, ma almeno a oggi è ...L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina sta sconvolgendo il mondo in generale e, a cascata, anche lo sport. Non è esente da questo tumulto anche la Formula Uno, che vede tra le proprie fila i ...La decisione di Motorsport UK vieta a Nikita Mazepin di essere al via a Silverstone LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Nikita Mazepin non sarà al ...