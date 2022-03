Advertising

salvione : Esposito: 'Napoli-Milan? Dopo la Lazio azzurri in fiducia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Max Esposito a 'NM': 'Napoli-Milan, è giusto sognare: mi aspetto molto da Zielinski' - susydigennaro : RT @napolimagazine: NM LIVE - Max Esposito a 'NM': 'Napoli-Milan, è giusto sognare: mi aspetto molto da Zielinski' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Max Esposito a 'NM': 'Napoli-Milan, è giusto sognare: mi aspetto molto da Zielinski' - milanmagazine_ : NM LIVE - Max Esposito a 'NM': 'Napoli-Milan, è giusto sognare: mi aspetto molto da Zielinski' -

Ultime Notizie dalla rete : Esposito Napoli

Corriere dello Sport

Lo ha dichiarato Massimiliano, ex attaccante del, attualmente allenatore, a "NapoliMagazine. Com": "Il gol di Fabian Ruiz - prosegue- praticamente allo scadere, è stato ...Vincenzo Vivenzio nasce a, dove da giovanissimo viene scelto per un ruolo in Un Posto al ... Kaspar e Alessandro Capparoni, Pino Insegno e Alessia Navarro, Susy Del Giudice, Giovanni, ...L'ex attaccante: "Credo che sia giusto non caricare di troppe responsabilità la squadra, ma vivere alla giornata, un turno alla volta" ...Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “La vittoria del Napoli, contro la Lazio, è stata una bella iniezione di fi ...