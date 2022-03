Don Matteo 13 non inizierà più a marzo: fan preoccupati, cosa è successo (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’inizio di Don Matteo 13 è stato rimandato ancora una volta, facendo temere agli spettatori dell’amatissima serie Tv che quest’anno possano anche non essere più mandati in onda i nuovi episodi. Ecco cosa sta succedendo al palinsesto di Rai 1. Nell’ultima puntata di Don Matteo 12, il protagonista assoluto della serie Tv si trovava davanti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’inizio di Don13 è stato rimandato ancora una volta, facendo temere agli spettatori dell’amatissima serie Tv che quest’anno possano anche non essere più mandati in onda i nuovi episodi. Eccosta succedendo al palinsesto di Rai 1. Nell’ultima puntata di Don12, il protagonista assoluto della serie Tv si trovava davanti L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo Bentornato Papà: trama, cast e curiosità del film in onda per la prima volta su Rai 1 Il regista è qui alla seconda prova dietro la macchina da presa, dopo essere apparso come interprete in tanti conosciuti prodotti televisivi come Don Matteo , e riveste anche il ruolo del ...

Don Matteo 13: ecco quando arriverà su Rai 1 la fiction con Raoul Bova In questi giorni, la Rai è stata costretta a rivedere tutta la programmazione, ma ora arriva la data d'uscita di Don Matteo 13. A causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la Rai ha dovuto cambiare il palinsesto degli ultimi giorni e quindi anche la messa in onda di molte fiction amate dal pubblico. Lo scorso ...

Don Matteo 13: ecco perché Terence Hill potrebbe tornare DiLei Maria Chiara Giannetta, successo senza fine: arriva il debutto da conduttrice Maria Chiara Giannetta, il successo non si placa: presto al timone di un programma su Rai Uno Dopo la gran bella figura fatta al Festival di Sanremo e al ...

Don Matteo 13, slitta l'inizio: quando andrà in onda la prima puntata Leggi anche: Vostro Onore, cosa accadrà nella seconda puntata: anticipazioni 7 marzo. Quando verrà trasmesso Don Matteo 13? Don Matteo: una fiction di grande successo. Don Matteo è una serie tv che, n ...

