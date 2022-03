Diecimila fischietti | striscioni e un coro razzista | l’accoglienza a Vlahovic è stata infuocata VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiorentina e Juventus sono in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia, si tratta di una partita sentitissima dal punto di vista sportivo e ambientale. In particolar modo si è registrata un’accoglienza caldissima per l’ex della partita: Dusan. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Franchi. I tifosi sono stati protagonisti di una bellissima coreografia, poicaldissima nei confronti di: 10.000, rumore assordante ad ogni stop dell’attaccante serbo. Come conferma la ‘Gazzetta dello Sport’ si sarebbero verificati anche dei cori razzisti: “sei uno zingaro”, si è sentito durante il riscaldamento. ??? Here is how’s warm-up ended vs his former club Fiorentina. Incredible atmosphere in the Coppa Italia semi-final. pic.twitter.com/kymsjQ2OtE — ...