Designazioni Serie A: Inter-Salernitana a Marinelli, al Var Chiffi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli ad arbitrare Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 che andrà in scena venerdì 4 marzo con fischio d'inizio fissato per le ore 20:45. Il match, anticipato al venerdì per via dell'impegno dei nerazzurri il martedì seguente contro il Liverpool in Champions, è estremamente delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Simone Inzaghi deve ritrovare gol e vittoria dopo un mese di black-out mentre la Salernitana si gioca le ultime speranze per provare a rientrare disperatamente nella lotta salvezza. Marinelli ha anche un precedente con l'Inter in questa stagione, ovvero lo 0-2 in favore dei nerazzurri sul campo del Venezia.

