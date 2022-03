Consulta | referendum droghe inammissibile per quesito contraddittorio

Advertising

socialmiliac : #Referendum, la #Consulta deposita le #motivazioni dei tre quesiti giudicati #inammissibili (#droghe, #eutanasia e… - ADUC1 : Consulta: referendum responsabilità civile #magistrati manipolativo: - lifestyleblogit : Referendum eutanasia, ecco perché è inammissibile per la Consulta - - ADUC1 : Fine vita: Consulta, ecco ragioni inammissibilità referendum su omicidio consenziente: - telodogratis : Referendum eutanasia, ecco perché è inammissibile per la Consulta -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta referendum

Il quesito referendario sull'"abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" è ...P.; ? suddettonon è stato ammesso al voto dalla Corte in quanto "non sarebbe preservata ... Valutato che: ? la decisione dellain merito alla inammissibilità del quesito ...(Adnkronos) – Referendum sull’eutanasia in Italia, per la Consulta è inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) ...Roma, 2 mar. (askanews) - Il quesito referendario sull''abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di ...