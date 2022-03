Camera: oggi Question time con Messa, Orlando, Bonetti e Carfagna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, risponde a una interrogazione sulle iniziative per una corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate all'università e alla ricerca. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla procedura di riduzione del personale avviata dalla multinazionale Pfizer presso una filiale di Catania; sulle criticità, riguardanti in particolare gli impiegati del ministero degli Affari esteri residenti all'estero, conseguenti all'introduzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina, risponde a una interrogazione sulle iniziative per una corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate all'università e alla ricerca. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla procedura di riduzione del personale avviata dalla multinazionale Pfizer presso una filiale di Catania; sulle criticità, riguardanti in particolare gli impiegati del ministero degli Affari esteri residenti all'estero, conseguenti all'introduzione ...

