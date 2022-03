Arrivato il primo carico di cibo e vestiti per gli ucraini partito da via Quarenghi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. È con grande soddisfazione che Marianna e Ana, le due mamme rispettivamente calabrese e moldava, organizzatrici della staffetta di solidarietà che collega il negozio “Spaccio Carni” di via Quarenghi alla Moldavia, terra dove si stanno rifugiando gli ucraini che scappano dalla guerra, annunciano di aver consegnato il primo carico di cibo, medicinali, vestiti e tanti altri generi di prima necessità. “Per noi è una grande gioia – racconta Marianna-, sapere che siamo riusciti concretamente ad aiutare il popolo ucraino. Ci sentiamo appagate soprattutto perché stiamo facendo qualcosa per gli altri e perché, pur non essendo una onlus o un’associazione, siamo riusciti, nel nostro piccolo, a raggiungere un obiettivo davvero ambizioso”. Inoltre la quantità di beni di prima necessità e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. È con grande soddisfazione che Marianna e Ana, le due mamme rispettivamente calabrese e moldava, organizzatrici della staffetta di solidarietà che collega il negozio “Spaccio Carni” di viaalla Moldavia, terra dove si stanno rifugiando gliche scappano dalla guerra, annunciano di aver consegnato ildi, medicinali,e tanti altri generi di prima necessità. “Per noi è una grande gioia – racconta Marianna-, sapere che siamo riusciti concretamente ad aiutare il popolo ucraino. Ci sentiamo appagate soprattutto perché stiamo facendo qualcosa per gli altri e perché, pur non essendo una onlus o un’associazione, siamo riusciti, nel nostro piccolo, a raggiungere un obiettivo davvero ambizioso”. Inoltre la quantità di beni di prima necessità e ...

