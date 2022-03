A mezz’ora da Roma c’è una splendida villa immersa tra boschi, sentieri e antiche rovine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avete mai sentito parlare della villa Gregoriana di Tivoli? Si tratta di uno splendido complesso a mezz’ora di strada da Roma, immerso in boschi, grotte naturali, cascate, sentieri e antiche rovine. Curiosi di saperne di più? Andiamo a scoprirla insieme! LEGGI ANCHE: — Non solo Bolsena e Bracciano: i laghi del Lazio per una gita fuori porta Per una gita fuori porta a un passo da Roma, avete mai sentito parlare della villa Gregoriana di Tivoli? Un parco spettacolare che si fa scrigno di un’estetica del sublime tra cascate, grotte naturali, antichi reperti, boschi e sentieri. Photo Credits: ShutterstockTivoli: il paradiso del Parco villa Gregoriana Non c’è bisogno di andare ... Leggi su funweek (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avete mai sentito parlare dellaGregoriana di Tivoli? Si tratta di uno splendido complesso adi strada da, immerso in, grotte naturali, cascate,. Curiosi di saperne di più? Andiamo a scoprirla insieme! LEGGI ANCHE: — Non solo Bolsena e Bracciano: i laghi del Lazio per una gita fuori porta Per una gita fuori porta a un passo da, avete mai sentito parlare dellaGregoriana di Tivoli? Un parco spettacolare che si fa scrigno di un’estetica del sublime tra cascate, grotte naturali, antichi reperti,. Photo Credits: ShutterstockTivoli: il paradiso del ParcoGregoriana Non c’è bisogno di andare ...

Advertising

IoNonFaccioNien : oggi solo mezz'ora, un po' per scaricare prima della Roma-Ostia, un po' perché schiacciata tra le call... mezz'ora… - AndyMaccarrone : E anche oggi a #Roma il treno della #metroB1 lo prendiamo domani. Dopo quasi mezz’ora di vana attesa in banchina a… - PeoTwitta : @cris_cersei @TheDocReQ Guarda, a naso nel Lazio succederà che Zingaretti lo twitterà di mattina presto e tempo mez… - FABRIXTAX : @rep_roma Merde inette! Ieri sera metro B1 dopo mezz’ora.Dovete fallire #atac #atacmerda @InfoAtac2 @InfoAtac - marc0nse : il bello di vivere a Roma è piazzarsi sulla banchina della metro ogni mattina con la curiosità di scoprire per qual… -