Wta Monterrey, Bronzetti ripescata come lucky loser: al primo turno contro Zheng (Di martedì 1 marzo 2022) Buone notizie per Lucia Bronzetti al Wta di Monterrey. La riminese, che era stata eliminata da Sara Errani nel derby tutto italiano per l'accesso al main draw, è stata ripescata nel tabellone principale in seguito al forfait della russa Kalinskaya e dunque è lucky loser al primo turno contro la cinese Zheng. Si tratta allora del quarto main draw su quattro per l'azzurra in stagione, a testimonianza della sua crescita. SportFace.

