**Ucraina: Salvini, 'evviva la pace prima di tutto e sopra a tutto'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio gli italiani che stanno dimostrando come sempre un grande cuore e lavoriamo per la pace senza tregua, senza sosta e senza divisioni. Attenzione a non alzare i toni, perchè poi basta schiacciare un pulsante per ritrovarci in un conflitto planetario. Dialogo, ascolto, confronto e pace, non giochiamo alla guerra, perchè nella storia dell'uomo non ha mai portato niente di buono. evviva la pace, prima di tutto e sopra a tutto". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, concludendo la sua dichiarazione di voto al Senato sulla risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio gli italiani che stanno dimostrando come sempre un grande cuore e lavoriamo per lasenza tregua, senza sosta e senza divisioni. Attenzione a non alzare i toni, perchè poi basta schiacciare un pulsante per ritrovarci in un conflitto planetario. Dialogo, ascolto, confronto e, non giochiamo alla guerra, perchè nella storia dell'uomo non ha mai portato niente di buono.ladi". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, concludendo la sua dichiarazione di voto al Senato sulla risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

