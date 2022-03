Ucraina: Riotta a radio Leopolda, ‘guerra anche di comunicazione politica’ (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) – L’editorialista della Stampa Gianni Riotta, nominato dalla Commissione europea tra i 39 esperti del Gruppo di alto livello per la lotta alle fake-news e alla disinformazione online, è l’ospite del podcast ‘A qualcuno piace spin’ in onda oggi alle 15 su radio Leopolda. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Italia viva. Riotta fa il punto sul conflitto tra Russia ed Ucraina con un occhio alla comunicazione politica in guerra, tra social e media ufficiali, tracciando i profili dei protagonisti principali, Putin e Zelensky. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) – L’editorialista della Stampa Gianni, nominato dalla Commissione europea tra i 39 esperti del Gruppo di alto livello per la lotta alle fake-news e alla disinformazione online, è l’ospite del podcast ‘A qualcuno piace spin’ in onda oggi alle 15 su. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Italia viva.fa il punto sul conflitto tra Russia edcon un occhio allapolitica in guerra, tra social e media ufficiali, tracciando i profili dei protagonisti principali, Putin e Zelensky. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

riotta : L'invasione #Ucraina da parte di #Putin e le sue minacce di guerra atomica hanno mutato il mondo. Ha fatto paura. E… - riotta : Non ci crederete ma Cuba si schiera con Putin contro l'Ucraina... - riotta : Vi spiegavano che #Putin non avrebbe mai fatto la guerra. Poi che cough cough ok l'aveva fatta ma l'avrebbe vinta i… - Eternalmigrant : @riotta Con più di 1 milione e 100 mila soldati( regolari+ riservisti fonte: wiki) circa 9% del totale spesa per la… - riotta : Molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più avuto spazio in Europa Bravo #Draghi ora in Parlamento #Ucraina -