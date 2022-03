Ucraina | Draghi | ' ora è momento di fare i conti con la storia di oggi e domani'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Voglio innanzitutto ringraziare il Senato per la profondità, l'ampiezza e la sensibilità degli interventi, ho ben poco da aggiungere. Quando siamo davanti a grossi cambiamenti, e questo è più di un grosso cambiamento, la sensazione che abbiamo è di entrare in un periodo diverso, lungo, un periodo esistenziale in cui il futuro cambierà radicalmente. La prima pulsione è dicon se stessi e con gli altri, dire: 'io avevo visto e tu ti eri sbagliato, hai visto che ho ragione?' oppure 'io ho sbagliato ma avevo buoni motivi'. Io ho la sensazione che questo ora sia marginale, ora non è ildicon se stessi o con gli altri, ma con la, quella die di". Così il premier Mario ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - callmefree1 : RT @liliaragnar: Armi all'Ucraina, #Draghi: 'ce le ha chieste #Zelensky' ma smettila di dire stronzate, te l'ha chiesto #Rothschild Non c… - TommyBrain : Draghi, nasconditi. Anche sull’Ucraina hai fatto una figura di…' -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Draghi

Prima del Consiglio dei ministri di ieri, che ha autorizzato gli aiuti militari all', Marioha parlato con i due leader della maggioranza che avrebbero potuto avere posizioni meno ...E aggiunge: 'Tollerare l'aggressione russa vorrebbe dire mettere a rischio la pace e la sicurezza in Europa' Sullo stesso argomento: Guerra in: "Pace non è scontata. Con l'invasione ...Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso dell’informativa in Senato sulla guerra in Ucraina. “Che le istituzioni multilaterali create dopo la Seconda Guerra Mondiale fossero destinate a ...Il Presidente Mario Draghi ha reso, al Senato della Repubblica, le Comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina: "L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta ...