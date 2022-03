Truppe bielorusse sono entrate in Ucraina

(Di martedì 1 marzo 2022) "L'esercito della Bielorussia non prende parte all'azione militare e non lo ha mai fatto" e "possiamo dimostrarlo a tutti". Alexander Lukashenko, il leader bielorusso alleato di Vladimir Putin, si è...

GiovaQuez : Truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. L'informazione è stata confermata da Vitaliy Kyrylov, portavoce del Parlamento ucraino. myrtamerlino : ????Truppe bielorusse sono entrate nell'Oblast ucraino di #Chernihiv, lo riporta Kyiv Independent. #RussiaUkraine #UkraineRussiaWar g_natalizia : ????Le truppe bielorusse avrebbero attraversato il confine con l'#Ucraina per unirsi all'invasione russa. Lo riferiscono fonti ucraine.

Ore 11.14 - 'sono entrate in Ucraina'. Lo scrive su Twitter Kyiv Independent, precisando che 'secondo il Parlamento,sono entrate nell'Oblast ucraino di Chernihiv ...11.08in Ucraina Lo scrive su Twitter 'Kyiv Independent', precisando che "secondo il Parlamento,sono entrate nell'Oblast ucraino di Chernihiv per assistere la ...I residenti del villaggio ucraino di Dobryanka arrivano al confine con la Bielorussia gridando da un megafono che non faranno passare le truppe russe o bielorusse. Negli ultimi giorni circolano in ret ...Roma, 1 mar. (LaPresse) – Secondo quanto riporta la Verchovna Rada, il parlamento monocamerale dell’Ucraina, le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. “L’informazione è stata confe ...