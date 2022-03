“Tess Masazza inutile a LOL 2?”, la particolare reazione alle critiche – VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) A breve arriveranno su Amazon Prime VIDEO (qui tutti i dettagli) le nuove puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori. Nel frattempo, a distanza di alcuni giorni, Tess Masazza ha risposto alle critiche sul suo conto (alcuni l’hanno considerata addirittura “inutile” ai fini dello show). LOL 2, Tess Masazza risponde alle critiche (in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 marzo 2022) A breve arriveranno su Amazon Prime(qui tutti i dettagli) le nuove puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori. Nel frattempo, a distanza di alcuni giorni,ha rispostosul suo conto (alcuni l’hanno considerata addirittura “” ai fini dello show). LOL 2,risponde(in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

danielegabrieli : A #LOL2 Tess Masazza (che a me è anche simpatica, eh) ha il merito di mostrare in concreto la differenza tra far ri… - starsouis : Ma Tess Masazza l’ha capito che a LOL bisogna essere divertenti e quantomeno cercare di far ridere gli altri o pens… - blogtivvu : “Tess Masazza inutile a LOL 2?”, la particolare reazione alle critiche – VIDEO - AspirinaZzz : @LaSalamandra2_0 @sticazzi92 non sopporto tess masazza ma devo ammettere che quelle stories erano divertenti e auto… - StraNotizie : Tess Masazza risponde alle critiche ricevute per LOL -