Semifinali Coppa Italia | Milan-Inter 0-0 | il derby si conclude con un pareggio a reti bianche

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Termina con unl’andata delleditra. Una partita molto equilibrata nella quale i rossoneri sono apparsi più lucidi rispetti ai rivali nerazzurri, che sono apparsi poco reattivi soprattutto in avanti. Le scelte di Pioli e Inzaghi Poli schiera la miglior formazioni possibile viste le assenze di Ibrahimovic e di Castillejo. In porta Maignan, in difesa Tomori, Romagnoli con trzini Florenzi e Theo. A centrocampo spazio a Bennacer e Kessè, in avanti Giroud supportato da Leao e Krunic. Inzaghi risponde con il solito 3-5-2 con capitan Handanovic tra i pali, difesa a tre formata da De Vrij, Bastoni e Skriniar. Centrocampo che vede tra e proprie fila Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dumfries e ...

Ultime Notizie dalla rete : Semifinali Coppa

AGI - Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, delude un po' le aspettative e termina con uno 0 - 0. Meglio la squadra di Pioli nel complesso, anche se troppo imprecisa negli ultimi metri di campo; continua invece il ...