Scherma, presidente Fie russo Usmanov si autosospende ma annuncia ricorso: "Misure ingiuste dall'UE" (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente della Federazione internazionale di Scherma, l'oligarca russo Alisher Usmanov, ha annunciato l'autosospensione dalla carica in seguito alle sanzioni UE che lo hanno colpito ieri a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il numero uno della Fie, però, non è d'accordo con le Misure restrittive imposte e in comunicato annuncia il ricorso: "Nella giornata del 28 febbraio sono stato oggetto di Misure restrittive imposte dall'Unione Europea. Credo che questa decisione sia ingiusta e che le ragioni per giustificare le sanzioni siano accuse false e diffamatorie che danneggiano il mio onore, la mia dignità e la mia reputazione negli affari. Userò tutti i mezzi legali per tutelare il mio onore e la mia ...

