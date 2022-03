Salvini sa quel che dice quando parla di "armi non letali" (Di martedì 1 marzo 2022) Come consigliere militare dell’ex Lega Nord, devo intervenire per rendere chiaro il pensiero di Matteo Salvini. Non bisogna fare facile ironia sulla frase: “Armamenti non letali”. Solo chi non è del mestiere può ridere su un argomento che si studia in tutte le accademie militari del pianeta. Tranne in Zimbabwe, dove la materia è facoltativa. Negli anni 90 fui uno dei serenissimi che scalò il campanile di San Marco. Rinviato a giudizio per tentato colpo di stato, fui graziato dall’allora presidente della Repubblica. Anche allora usammo armi non letali. Infatti blindammo una motrice di camion (Iveco) con lastre di bauxite spesse 19 cm. Tale mezzo piantonava piazza San Marco e difendeva la bandiera del leone. Poi intervennero i Gis della benemerita e ci arrestarono (giustamente) tutti. Anni dopo sempre uomini dei ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Come consigliere militare dell’ex Lega Nord, devo intervenire per rendere chiaro il pensiero di Matteo. Non bisogna fare facile ironia sulla frase: “Armamenti non”. Solo chi non è del mestiere può ridere su un argomento che si studia in tutte le accademie militari del pianeta. Tranne in Zimbabwe, dove la materia è facoltativa. Negli anni 90 fui uno dei serenissimi che scalò il campanile di San Marco. Rinviato a giudizio per tentato colpo di stato, fui graziato dall’allora presidente della Repubblica. Anche allora usammonon. Infatti blindammo una motrice di camion (Iveco) con lastre di bauxite spesse 19 cm. Tale mezzo piantonava piazza San Marco e difendeva la bandiera del leone. Poi intervennero i Gis della benemerita e ci arrestarono (giustamente) tutti. Anni dopo sempre uomini dei ...

Advertising

mezzaca : @borghi_claudio Ci vorrebbe quel cazzaro di Salvini …. - leharileiluccia : @FabioCasalucci @1987_Lorenza Vale anche per lui ma qui stiamo parlando di Europa, casa mia e tua, OK? Non riesco a… - PiselloLiberale : Comunque quel coglionazzo di Salvini, ‘mbriaco a mojito, chiese pieni poteri, fu defenestrato. Questo se li prende… - salvini_stefano : Cito: 'avete capito che non si voterà più ?!' Sinceramente e non perché con ogni probabilità non vedrò quel giorno… - ManySkills1701 : @elihh3 È quel pistola di salvini. [Letteralmente, non è una battuta] -