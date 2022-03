Rabbia e sdegno per le scritte sataniche sulla chiesa in centro. Don Tony: 'Mobilitiamo le coscienze' (Di martedì 1 marzo 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - scritte sataniche all'ingresso della chiesa del centro. Qualcuno nella notte ha imbrattato con lo spray rosa il muro e la porta della Santissima Annunziata disegnando croci ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 1 marzo 2022) PORTO SANT'ELPIDIO -all'ingresso delladel. Qualcuno nella notte ha imbrattato con lo spray rosa il muro e la porta della Santissima Annunziata disegnando croci ...

Advertising

gianlucaf977 : Ieri a @nonelarena si parlava di diritti calpestati e manifestanti arrestati con rabbia e sdegno, peccato che fino… - rosdefilippis : RT @rivistailmulino: Lo sdegno e la rabbia per quanto #Mosca ha scelto di fare, la condanna di #Putin e di un regime che è sempre meno simi… - l_u_s_q : RT @rivistailmulino: Lo sdegno e la rabbia per quanto #Mosca ha scelto di fare, la condanna di #Putin e di un regime che è sempre meno simi… - mebufalino : RT @rivistailmulino: Lo sdegno e la rabbia per quanto #Mosca ha scelto di fare, la condanna di #Putin e di un regime che è sempre meno simi… - marioricciard18 : RT @rivistailmulino: Lo sdegno e la rabbia per quanto #Mosca ha scelto di fare, la condanna di #Putin e di un regime che è sempre meno simi… -