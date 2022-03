PNRR, via libera UE a prima tranche da 21 miliardi (Di martedì 1 marzo 2022) “Riteniamo che l’Italia abbia fatto buoni progressi per ricevere il suo primo pagamento nell’ambito di NextGenerationEU”. Ue, via libera a prima tranche Lo ha detto la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen dopo l’ok all’esborso della prima tranche da 21 miliardi per il nostro Paese che – ha sottolineato – “è il maggior beneficiario di NextGenerationEU e ha intrapreso importanti riforme nella pubblica amministrazione, negli appalti pubblici, nella giustizia civile e penale, nonché nel campo della digitalizzazione delle imprese. Continueremo a sostenere l’Italia nel suo ambizioso percorso di ripresa”. Bruxelles sostiene Roma Nella giornata di ieri, Bruxelles ha infatti adottato una valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine dicembre, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 marzo 2022) “Riteniamo che l’Italia abbia fatto buoni progressi per ricevere il suo primo pagamento nell’ambito di NextGenerationEU”. Ue, viaLo ha detto la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen dopo l’ok all’esborso dellada 21per il nostro Paese che – ha sottolineato – “è il maggior beneficiario di NextGenerationEU e ha intrapreso importanti riforme nella pubblica amministrazione, negli appalti pubblici, nella giustizia civile e penale, nonché nel campo della digitalizzazione delle imprese. Continueremo a sostenere l’Italia nel suo ambizioso percorso di ripresa”. Bruxelles sostiene Roma Nella giornata di ieri, Bruxelles ha infatti adottato una valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine dicembre, ...

