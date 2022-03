Piazza Piano di Corte, riunione a palazzo Mosti: tempistiche dei lavori e prime misure anti-disagi (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è riunita oggi a palazzo Mosti a la Commissione Congiunta PNRR e PICS, Attività Produttive e lavori Pubblici presiedute rispettivamente da Luca De Lipsis, Alboino Greco e Luigi Scarinzi. A darne notizia l’assessore De Lipsis. All’ordine del giorno, la discussione sui lavori PICS in Piazza Piano di Corte. Hanno partecipato alla discussione anche l’architetto Pasquale Palmieri in qualità di RUP dei lavori e il rappresentante dei commercianti locali, signora Gaia Russo. Il tecnico ha esposto brevemente il progetto che riguarderà la pavimentazione e l’illuminazione della Piazza. I lavori inizieranno nel mese di marzo e termineranno entro giugno 2022. Alle perplessità ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è riunita oggi aa la Commissione Congiunta PNRR e PICS, Attività Produttive ePubblici presiedute rispettivamente da Luca De Lipsis, Alboino Greco e Luigi Scarinzi. A darne notizia l’assessore De Lipsis. All’ordine del giorno, la discussione suiPICS indi. Hanno partecipato alla discussione anche l’architetto Pasquale Palmieri in qualità di RUP deie il rappresentante dei commercilocali, signora Gaia Russo. Il tecnico ha esposto brevemente il progetto che riguarderà la pavimentazione e l’illuminazione della. Iinizieranno nel mese di marzo e termineranno entro giugno 2022. Alle perplessità ...

