Paulo Fonseca e gli orrori della guerra | “In Ucraina ho visto…”

(Di martedì 1 marzo 2022) Un’esperienza bruttissima che ricorderà per tutta la vita.è legatissimo all’dopo aver allenato per diversi anni uno dei club più importanti del Paese e quando è scoppiato il conflitto armato il portoghese era a Kiev con la sua famiglia. L’ex allenatoreRoma è riuscito a rientrare in Portogallo con tutta la sua famiglia dopo aver visto gliin. Le rivelazioni diEcco le prime parole del tecnico portoghese dopo essere ritornato in patria dall’: “È un misto di emozioni – racconta -, da un lato sono riuscito a portare la mia famiglia, ma dall’altro abbiamo lasciato praticamente tutto lì. È difficile provare felicità in ...

e la sua famiglia finalmente al sicuro. L'ex allenatore della Roma, che si trovava a Kiev , è riuscito a lasciare l' Ucraina e a raggiungere Lisbona , dopo alcuni giorni vissuti sotto i ...Così, appena rientrato a Lisbona, in Portogallo. L'ex tecnico della Roma è finalmente tornato a casa, dopo esser rimasto bloccato per giorni a Kiev, a causa dell'invasione russa. "In ...Ecco le prime parole del tecnico portoghese dopo essere ritornato in patria dall’Ucraina: “È un misto di emozioni – racconta -, da un lato sono riuscito a portare la mia famiglia, ma dall’altro ...Sulla guerra in Ucraina ha parlato anche l’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca che, ieri dopo mezzanotte, è rientrato in patria a Lisbona. Ecco quanto detto ai media locali. “Avevamo in programma di ...