Occidente arrendevole La Merkel tra i colpevoli

(Di martedì 1 marzo 2022) L'ex presidente del Senato: "Dopo Pratica di Mare non si è creata una identità spirituale e culturale"

ilGiornale.it

...come troppo debole e. Nel Regno Unito ha ripreso quota la figura di Boris Johnson, il leader europeo che ha parlato più chiaro di tutti fin da subito, portando con sé tutto l'...Intervista all'ex presidente del Senato, Marcello Pera: '. La Merkel tra i colpevoli'. Il tempo L'altra emergenza del conflitto, Draghi in cerca di energia. Varate le misure '...Rassegna ragionata dal web su: spiragli per la pace e rischi di degenerazione della crisi ucraina, la necessità di comprender il “neo-eurasiatismo” di Putin e molto altro ancora ...C'è chi dubita sulla scelta di fornire equipaggiamenti militari all'Ucraina mentre i pentastellati aspettano il Tribunale di Napoli ...