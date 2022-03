Milan-Inter, Florenzi: “Buone partite contro le grandi, usciamo a testa alta” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “contro le grandi squadre facciamo Buone partite, usciamo a testa alta. Ci manca qualcosa con le piccole. Oggi abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, nel secondo tempo c’è stato più equilibrio”. Lo ha detto Alessandro Florenzi a Mediaset dopo lo 0-0 tra Milan e Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. La partita si è aperta con il video messaggio di Shevchenko sulla situazione in Ucraina: “È stato un messaggio importante, tutto lo stadio ha apprezzato, ho visto tante bandiere dell’Ucraina. Le parole servono a poco, speriamo si risolva tutto rapidamente”, ha detto l’esterno rossonero. (ITALPRESS). spf/ari/red 01-Mar-22 23:43 NNNN SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) “lesquadre facciamo. Ci manca qualcosa con le piccole. Oggi abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, nel secondo tempo c’è stato più equilibrio”. Lo ha detto Alessandroa Mediaset dopo lo 0-0 tranella semifinale di andata di Coppa Italia. La partita si è aperta con il video messaggio di Shevchenko sulla situazione in Ucraina: “È stato un messaggio importante, tutto lo stadio ha apprezzato, ho visto tante bandiere dell’Ucraina. Le parole servono a poco, speriamo si risolva tutto rapidamente”, ha detto l’esterno rossonero. (ITALPRESS). spf/ari/red 01-Mar-22 23:43 NNNN SportFace.

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - gippu1 : Ironia della sorte: il #Milan non concludeva un derby senza ammoniti da Milan-Inter 0-0 del 7 maggio 2003, semifina… - elkunaguero10 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? LO SPECIALE #LiveBianconera sul #Derby #MilanInter lo ritrovate qui - news_mondo_h24 : Inzaghi: “Ci stiamo ancora leccando le ferite per il derby di campionato” -