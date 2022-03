Lokomotiv Mosca, Gisdol si dimette: «Non posso lavorare in un Paese il cui leader è responsabile della guerra» (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra che la Russia di Putin ha deciso di muovere all’Ucraina continua ad avere ripercussioni nel mondo dello sport. A causa dell’atteggiamento della Russia sono arrivate le dimissioni del tecnico della Lokomotiv Mosca, Markus Gisdol. L’allenatore ha spiegato alla Bild la sua decisione. «Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma non posso esercitare la mia professione in un Paese in cui il leader è responsabile di una guerra nel mezzo dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, motivo per cui ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Non posso stare su un campo di allenamento a Mosca, allenare i giocatori, pretendere professionalità ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Lache la Russia di Putin ha deciso di muovere all’Ucraina continua ad avere ripercussioni nel mondo dello sport. A causa dell’atteggiamentoRussia sono arrivate le dimissioni del tecnico, Markus. L’allenatore ha spiegato alla Bild la sua decisione. «Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma nonesercitare la mia professione in unin cui ildi unanel mezzo dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, motivo per cui ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Nonstare su un campo di allenamento a, allenare i giocatori, pretendere professionalità ...

