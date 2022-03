Le Frecce Tricolori compiono 61 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Il 1° marzo 1961 si celebra l’versario della nascita del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, nome ufficiale delle. Quel giorno, Mario Squarcina è incaricato di fondare la Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.) composta da piloti di tutti i reparti. In seguito alla decisione dell’Aeronautica di creare un gruppo per l’addestramento all’acrobazia aerea, dieci aerei (nove in formazione e uno solista) rappresentano la pattuglia acrobatica più numerosa al mondo e il loro programma di volo comprende circa venti acrobazie di mezz’ora, riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche internazionali.: i primi voli e l’introduzione della fumata colorata Nel giorno della sua fondazione sono decollati 6 North American F-86 Sabre della quarta ...