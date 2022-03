Kodi Smit-McPhee si aggiunge al cast di Disclaimer, la serie di Alfonso Cuaron per Apple TV+ (Di martedì 1 marzo 2022) Kodi Smit-McPhee entra nel ricco cast di Disclaimer, serie Apple TV+ creata da Alfonso Cuaron e interpretata da Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen e Kevin Kline. Kodi Smit-McPhee, candidato all'Oscar per Il potere del cane di Jane Campion, affiancherà Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen e Kevin Kline nella serie Apple TV Disclaimer, creata da Alfonso Cuarón. The Ankler ha confermato l'ingaggio di Kodi Smit-McPhee in Disclaimer, adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Renée Knight La vita perfetta. Cate Blanchett avrà negli episodi la parte di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)entra nel riccodiTV+ creata dae interpretata da Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen e Kevin Kline., candidato all'Oscar per Il potere del cane di Jane Campion, affiancherà Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen e Kevin Kline nellaTV, creata daCuarón. The Ankler ha confermato l'ingaggio diin, adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Renée Knight La vita perfetta. Cate Blanchett avrà negli episodi la parte di ...

