(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Lioni hannoalla competente Autorità Giudiziaria un ventenne della provincia di Como per “truffa”. Nella circostanza, un uomo del posto, dovendore unda polso, veniva attratto da un’offerta pubblicata su un sito, effettuando il pagamento di circa 400 euro mediante bonifico bancario. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non consegnavae si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto truffatore il quale, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale ...

Advertising

anteprima24 : ** Irpino acquista online orologio ma non riceve l'oggetto: denunciato 20enne ** -

Ultime Notizie dalla rete : Irpino acquista

Il Sannio Quotidiano

E' lo slogan dell'iniziativa promossa da Panacea ad Ariano, in vista delle prossime ... L'appello: 'un giocattolo o un dolce natalizio e lascialo in deposito nel negozio. L'associazione ...Novarese,la chiesa di Valleluogo in Arianoed i terreni ad essa adiacenti, sorge così una nuova fondazione dei Silenziosi Operai della Chiesa. A questo punto si inserisce la figura ...alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...