Ippocrate – Specializzandi in corsia 2 | dal 1° marzo su Sky

Advertising

nerdcatsita : RT @telesimo: Le #seriedellasettimana, dal #28Febbraio al #6Marzo (1/2) n chiaro debuttano #VOSTROONORE, #NOI, ANNIKA e L&O: #ORGANIZEDCRI… - telesimo : Le #seriedellasettimana, dal #28Febbraio al #6Marzo (1/2) n chiaro debuttano #VOSTROONORE, #NOI, ANNIKA e L&O:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ippocrate Specializzandi

OptiMagazine

IN CORSIA (stagione 2) - dal 1° marzo Seconda stagione del medical drama francese creato da Thomas Lilti, che racconta le avventure di tre giovaniall'...MARTEDI 1 MARZ OIN CORSIA - ST. 2 Dal 1 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand e in streaming su NOW Seconda stagione del medical drama ...Il medical drama francese Ippocrate - Specializzandi in Corsia 2 al via su Sky Serie il 1° marzo, coi primi due episodi della nuova stagione ...21:15 Ippocrate – Specializzandi in corsia – S.2 E.1 22:10 Ippocrate – Specializzandi in corsia – S.2 E.2 23:15 Ippocrate – Specializzandi in corsia – S.2 E.1 ...