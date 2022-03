Invalidità civile: visita di revisione, la nuova procedura (Di martedì 1 marzo 2022) L’Inps ha pubblicato sul proprio sito le nuove indicazioni per effettuare la visita di revisione relativamente alla Invalidità civile. Per effettuare la visita di revisione, che serve a rinnovare e ad accertare l’Invalidità civile originariamente riconosciuta, è infatti in vigore una nuova procedura, che l’Istituto di previdenza ha opportunamente comunicato nel messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022. L’obiettivo di questo rinnovamento consiste nel rendere più rapido e meno burocratico l’iter per i diretti interessati. Per lo scopo si è deciso di implementare l’utilizzo dello strumento tecnologico informatico per rendere più economico ed efficiente l’iter burocratico-amministrativo. visita ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 1 marzo 2022) L’Inps ha pubblicato sul proprio sito le nuove indicazioni per effettuare ladirelativamente alla. Per effettuare ladi, che serve a rinnovare e ad accertare l’originariamente riconosciuta, è infatti in vigore una, che l’Istituto di previdenza ha opportunamente comunicato nel messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022. L’obiettivo di questo rinnovamento consiste nel rendere più rapido e meno burocratico l’iter per i diretti interessati. Per lo scopo si è deciso di implementare l’utilizzo dello strumento tecnologico informatico per rendere più economico ed efficiente l’iter burocratico-amministrativo....

