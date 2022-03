(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragicostradale questo pomeriggio sulladi raccordo con la strada statale Telesina, all’altezza dell’uscita Benevento centro. Una, a bordo di una Opel, per cause in corso d accertamento, è finita con l’auto contro il guardrail. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia stradale. Trasportata immediatamente in ospedale in condizioni molto gravi dal 118. Purtroppo ogni tentativo dei sanitari sono risultati vani e poco dopo il ricovero al San Pio laè spirata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Incidente lungo la Tangenziale: perde la vita una #Donna ** - GDS_it : Il diciottenne Antonio Cinquemani, di Montallegro, che era rimasto gravemente ferito nell’incidente lungo la stata… - lasiciliait : Antonio non ce l'ha fatta: è morto il 18enne coinvolto nell'incidente lungo la Statale 115 - Ticinonline : Uno sciatore di 81 anni è morto a Celerina, nel comprensorio del Corviglia. L'incidente si è verificato ieri lungo… - Nutizieri : Incidente a Gaggio Montano: fuori strada con gli amici lungo la Porrettana -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente lungo

BolognaToday

Il 18enne era rimasto gravemente ferito in unavvenutola strada statale 115 all'altezza dello svincolo per Ribera e Borgo Bonsignore. Antonino era in sella ad uno scooter 125 ...Agrigento - Il diciottenne Antonio Cinquemani, di Montallegro, che era rimasto gravemente ferito nell'stradale verificatosila statale 115 a Ribera, non ce l'ha fatta. Dopo quattro giorni di agonia, il giovane è spirato nel pomeriggio alla Rianimazione di Villa Sofia a Palermo. Il ...Nulla, comunque, di grave. Negli anni '90, lungo la stessa strada, morì in un incidente, che fece complessivamente 4 vittime, il fratello di Putrino, Nunzio, allora ventiquattrenne, insieme alla ...AGRIGENTO – Antonino Cinquemani, il 18enne di Montallegro coinvolto sabato scorso in un brutto incidente lungo la strada statale 115, non ce l’ha fatta. Il giovane è deceduto nel pomeriggio nel repart ...